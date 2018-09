Appel de candidatures: Créateur ou Créatrice de l’année dans les Laurentides

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec le Conseil de la culture des Laurentides, lance l’appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Créateur ou Créatrice de l’année dans les Laurentides. Ce prix, assorti d’un montant de 5 000 $, vise à reconnaître un artiste ou un écrivain qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de son œuvre. Le Prix sera attribué lors de la cérémonie des Grands Prix de la culture des Laurentides organisée par le Conseil de la culture des Laurentides le 7 novembre prochain.

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 24 août 2018.

En décernant ce prix, le Conseil des arts et des lettres du Québec veut promouvoir la création artistique dans la région des Laurentides, favoriser la reconnaissance d’artistes et d’écrivains professionnels dans leur milieu, offrir un soutien tangible à leur carrière et contribuer à leur rayonnement.

Les candidats admissibles à ce prix sont les artistes et les écrivains œuvrant dans les domaines suivants : arts du cirque, arts numériques, arts visuels, arts multidisciplinaires, chanson, cinéma-vidéo, danse, littérature, conte, métiers d’art, musique, théâtre et recherche architecturale. De plus, les candidats doivent répondre à des conditions d'admissibilité parmi lesquelles : un minimum de sept ans de pratique professionnelle; être l’auteur d’au moins deux réalisations artistiques; résider depuis au moins un an dans les Laurentides et y exercer une pratique artistique active.

Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous les détails ainsi que le formulaire sur le site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec dans la section prix et distinctions. Pour de l’information complémentaire ou obtenir de l’aide dans la préparation du dossier d’artiste, nous vous invitons à contacter Valérie Seers du Conseil de la culture des Laurentides au 450-432-2425 poste 106 ou [email protected].