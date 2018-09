Les nouveautés de la 4e édition du Saint-Jérôme Folk

Cette quatrième édition du Saint-Jérôme Folk, qui se tiendra les 10, 11, 16, 17 et 18 août, offrira des nouveautés incontournables afin de bonifier l'expérience des festivaliers!

Les matins complètement folk à la Gare de Saint-Jérôme

C'est à la gare de train et d'autobus de Saint-Jérôme que débuteront les activités du festival. Les Free Cats donneront une prestation les vendredis 10 et 17 août dès 6h00 afin de vous mettre dans l'ambiance du Saint-Jérôme Folk dès le début de la journée.

Les pique-niques acoustiques du samedi à la Place du Curé-Labelle

Les samedis 11 et 18 août dès midi, la population est invitée à venir pique-niquer en musique sous les arbres de la Place du Curé-Labelle. Le virtuose Adam Karch animera le parc en musique acoustique, nous interprétant des classiques de la musique folk et ses compositions originales. Une belle occasion de profiter du parc fraichement rénové!

Prestation au Centre de détention de Saint-Jérôme

Un endroit inusité sera exploité cette année! Une centaine de personnes auront droit à une prestation des Free Cats au Centre de détention de Saint-Jérôme. Le spectacle aura lieu le mercredi 15 août 2018.

Les navettes du festival

En collaboration avec l'entreprise locale Autobus Brunet, des circuits de navettes seront au service des citoyens afin de venir aux spectacles, simplement et rapidement. Les autobus transporteront gratuitement le public une heure avant les spectacles, et une heure après la fin pour le retour. Trois circuits seront mis en place afin de desservir tous les quartiers de la ville, les lieux d'embarquements sont : le Canadian Tire, la polyvalente Saint-Jérôme et l'École secondaire Cap-Jeunesse. Ce service sera disponible pour les pique-niques acoustiques du samedi midi, ainsi que pour toutes les soirées du festival, du 10 au 18 août.

À propos de Saint-Jérôme Folk

Saint-Jérôme Folk prend son envol pour une quatrième année. Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville ainsi que l'entreprise Torrentiel mettent l'épaule à la roue pour la préparation de l'événement. C'est sous la direction artistique de Martin Bundock que la programmation originale est élaborée. Cette année, plusieurs sites se déploieront en même temps au coeur du Quartier des Arts et du savoir.