Les Rendez-vous du Village présentent The Box le samedi 4 août

Le samedi 4 août à 20 h, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse est fier de présenter The Box, dans le cadre de la série de spectacles gratuits des Rendez-vous du Village. Le spectacle aura lieu sur la rue Blainville Ouest.



The Box, le groupe culte des années 80-90, renoue avec la même énergie qu'au premier jour. Groupe montréalais bien connu dans tout le Canada, il compte à son actif 4 albums tous certifiés or ou platine, 4 Félix et de nombreuses tournées au pays et ailleurs.



En spectacle, le band s’amuse à enchaîner «non-stop» tous ses plus grands Hits. Que ce soit en festival ou pour votre événement corporatif, The Box saura à coup sûr vous faire revivre la frénésie 80-90. De Closer Together à Temptation en passant par L'Affaire Dumoutier, The Box est de retour pour faire vibrer le public.



En première partie : Jazzyronik, dès 19 h 30



Pour une troisième année, chaque représentation de cette série de spectacles est précédée de prestations d’artistes prometteurs de la relève locale, qui ont été sélectionnés par notre comité à la suite d’un appel de candidatures.

Tout d’abord connu sous le nom de « Ironic Jazz Memes (For Edgy And Depressed Teens) », le groupe de fusion Jazzyronik est formé de jeunes musiciens talentueux et extravagants originaires du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse. Composé de Jérémie Dallaire à la guitare électrique, Clément Lahaie au piano et au clavier, Antoine Arbour à la basse ainsi que Philippe Gingras à la batterie, Jazzyronik vous invite à entrer dans leur univers ou la musicalité et l’ironie y sont rois.

Dès 17 h les soirs de spectacle, la rue Blainville Ouest sera animée et fermée à la circulation. Le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse invite les citoyens à profiter des terrasses à leur disposition.

Tous les spectacles des Rendez-vous du Village ont lieu sur la rue Blainville Ouest (entre les rues de l’Église et Saint-Louis). Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 434 1440, poste 2301, ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.