Le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle d’Alexandre Bélair, le dimanche 5 août à 13 h, dans le cadre de la série de spectacles gratuits Pique-niques musicaux du Village. Tous les spectacles ont lieu à l’intersection des rues du Chanoine-Lionel-Groulx et Saint-Louis.

Avec plus de 17 ans d’expérience, une participation comme finaliste des auditions de Star Académie en 2012, Alexandre Bélair, accompagné de sa complice artistique Marisol Lafrenière au piano, vous interprétera les plus belles chansons du répertoire crooneur en passant de Frank Sinatra, Michael Buble, Dan Martin et plusieurs autres.

Les citoyens sont invités à apporter leurs chaises et à pique-niquer en famille dans un charmant espace vert au cœur du Village dès 12 h les dimanches de spectacle. Il sera à nouveau possible de se procurer gratuitement des livres d’occasion sur place les jours de spectacle, en collaboration de la bibliothèque de Sainte-Thérèse.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 4341440, poste 2301, ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.