Renee Wilkin aux Jeudis Show le 9 août

Le 9 août, dès 19 h 30, la population est invitée à assister à un spectacle gratuit de Renee Wilkin, qui se déroulera au Parc équestre (situé au 1025, chemin du Plan-Bouchard). Présenté sous le chapiteau, ce spectacle se tiendra beau temps, mauvais temps.

Lors de son passage à l’émission La Voix en 2014, Renee Wilkin n’avait laissé personne indifférent avec sa voix vibrante et puissante. Dans ce spectacle flamboyant, l’interprète, accompagnée de ses musiciens, enchaîne les succès du répertoire soul et R&B des années 60 pour une soirée haute en couleur et forte en émotions.

La première partie sera assurée par la Blainvilloise Karelle Girard-Huneault, qui a participé à l’édition 2018 de La Voix.

Autre spectacle des Jeudis Show à ne pas manquer :

• Offenbach (16 août au Parc équestre)

Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète à Blainville, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.