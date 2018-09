Le dernier week-end du Saint-Jérôme Folk

Saint-Jérôme Folk et la Ville de Saint-Jérôme vous attendent pour le dernier week-end du festival, les 16, 17 et 18 août. Tous les spectacles, extérieurs et en salle, sont gratuits!

Ce week-end s'amorce le jeudi 16 août, alors que le public pourra profiter d'une prestation matinale des Free Cats, de 6 h à 8 h à la gare de train Saint-Jérôme.

Puis, à 20 h, place à Daniel Boucher qui prendra d'assaut la scène de la Salle Antony-Lessard, où il présentera en avant-première son tout nouveau spectacle qu'il a pu travailler en résidence au festival. À la Place des Festivités, dès 20 h 30, Raphaël Roberge, Zen Bamboo et Foreign Diplomats se succéderont sur scène.

Toujours à la Salle Antony-Lessard à 20 h, Daniel Boucher présentera à nouveau son spectacle en primeur. À Place des Festivités, dès 20 h 30, le public pourra découvrir Helena Deland et voir la prestation de Matt Holubowski.

Enfin, pour finir en beauté, le samedi 18 août, Adam Karch reviendra au Parc du Curé-Labelle de 12 h à 14 h dans le cadre du pique-nique acoustique. À 20 h, Karen Youg et Marianne Trudel, viendront fouler à leur tour les planches de la Salle Antony-Lessard. À la Place des Festivités, le festival se clôturera dès 20 h 30, avec Lisa Leblanc, précédée du duo Les Deuxluxes.

Pour les spectacles présentés à la salle Antony-Lessard, les gens doivent réserver leurs places gratuitement sur le site d'Eventbrite.

La programmation complète est disponible au sjfolk.ca ou sur la page Facebook du festival.