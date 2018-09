Sainte-Thérèse présente une nouvelle série de conférences sur l’histoire et le patrimoine Les grands nous racontent…

Une nouvelle série de conférences Les grands nous racontent l’histoire et le patrimoine seront lancées, cet automne à la Maison Lachaîne par le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse. Assurées par de grands historiens bien connus du public, ces trois conférences sont offertes gratuitement à raison d’un mardi par mois de septembre à novembre.

Programmation

4 septembre à 19 h | Découvrons l’histoire du cœur des Laurentides par Michel Allard

Dans la région dite « Le Cœur des Laurentides » située dans l’une des plus vieilles chaînes de montagnes du monde, s’est implantée au fil des siècles une collectivité qui, depuis l’arrivée des Amérindiens, s’est adaptée et a su tirer profit d’un climat hostile, d’une terre peu propice à l’agriculture et d’un territoire d’accès difficile.

C’est au fascinant récit de l’histoire de cette société depuis le dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours que Michel Allard, docteur en histoire et professeur retraité de l’UQAM, convie tous celles et ceux désireux de mieux comprendre la destinée de ce coin de pays.

9 octobre, à 19 h | L’importance de la connaissance de notre histoire par Marcel Tessier

Marcel Tessier, avec sa verve inimitable, raconte ici les grands et les petits moments de notre histoire. Des guerres iroquoises jusqu'à la déportation des Acadiens, de l'Acte de Québec à l'Acte d'union, il brosse à grands traits cette fresque colorée, s'attachant à dépeindre les personnages qui la composent, les plus importants comme les plus méconnus.

6 novembre, à 19 h | L’histoire du Canada-Québec par Gilles Proulx

Partez à la découverte de l’univers de Gilles Proulx, ce raconteur incomparable, à travers l’Histoire du Canada-Québec. Faites connaissance avec ces pays oubliés tout en découvrant des lieux historiques tels que rapportés par celui que l’on compare à Fred Pellerin. Il vous fera voyager vers ces contrées où peu de Québécois ont mis les pieds, en vulgarisant cette histoire complexe qu’est celle du Canada-Québec.

L’Inscription est obligatoire puisque les places sont limitées. Inscrivez-vous par courriel au [email protected] ou par téléphone, 450 434-1440 poste 2302.