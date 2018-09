Appel d'oeuvres d'art pour les Grands Prix de la Culture des Laurentides 2018

Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) lance un appel aux artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art pour soumettre des propositions d’œuvres d’art. Quatre œuvres seront choisies et remises dans le cadre des Grands Prix de la culture des Laurentides le 7 novembre prochain. La date limite de dépôt est le 19 septembre 2018 à 13 h.

LES GRANDS PRIX DE LA CULTURE

Cet événement annuel célèbre le talent et l’engagement dans tous les domaines artistiques et culturels des Laurentides. Les disciplines à l’honneur cette année sont les arts visuels, les métiers d’art et les arts médiatiques.

CRITÈRES

- Les œuvres proposées peuvent prendre diverses formes d’expression artistique;

- Les matériaux utilisés doivent être durables et de qualité;

- La valeur de l’œuvre doit se situer entre 400 $ et 475 $ incluant : les taxes, le transport (aux bureaux du CCL à Saint-Jérôme) et l’emballage;

- Un budget de 25 $ (taxes incluses) est disponible pour une plaque gravée mentionnant le nom du prix et du lauréat (la réalisation de la plaque peut être prise en charge par le CCL).

CONTENU DU DOSSIER

Pour soumettre des œuvres l’artiste professionnel des Laurentides doit être membre du CCL et faire parvenir avant le 19 septembre 13 h les documents suivants :

- photos des œuvres proposées (maximum 5) et dimensions;

- démarche artistique (version courte);

- description des matériaux ou techniques utilisées.

Les créateurs des œuvres retenues seront invités à remettre ces dernières aux lauréats le 7 novembre lors de la cérémonie.

Faites parvenir vos propositions à Valérie Seers à: [email protected]

Information : 450-432-2425 poste 106