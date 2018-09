43e congrès annuel de la Fédération des astronomes amateurs du Québec

Depuis plusieurs années, la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ) convie les membres de ses clubs à un grand rassemblement. La 43e édition de ce congrès annuel se tiendra du 14 au 16 septembre prochain et regroupera près de 150 astronomes amateurs au parc régional du Bois de Belle-Rivière à Mirabel. Toute personne intéressée peut s’inscrire.

Cet événement est présenté par le Club d’astronomie Bois de Belle-Rivière-Mirabel, un jeune groupe très dynamique. Forts de leur plus récent succès, c’est-à-dire l’acquisition et l’installation d’un observatoire astronomique, c’est avec un grand enthousiasme que plusieurs bénévoles se sont donnés comme mission d’organiser un événement inoubliable. Le thème sera : « l’astronomie en famille, au cœur de la nature ».

En ouverture, la dynamique équipe d’Astronomie en fût présentera une édition qui promet d’être captivante. Une soirée à saveur astronomique ponctuée de jeux quiz thématiques où tous trinqueront une délicieuse pinte de bière produite par une microbrasserie locale. Tout au cours de la fin de semaine, des conférenciers de renom (Marie-Michèle Limoges, Jonathan St-Antoine, Julie Hlavacek-Larrondo, Allan Rahill, Amélie Giguère, Paul Charbonneau, Robert Gagnon et Robert Lamontagne) se relaieront afin d’offrir des présentations scientifiques de très grande qualité. Trous noirs supermassifs, missions canadiennes dans l’espace, activité solaire, rayons cosmiques et matière sombre seront au rendez-vous.

Les frais sont de 90$ et incluent l’accès au site du Bois de Belle-Rivière, les conférences scientifiques, les collations, un emplacement de camping (tente ou VR), le cocktail ainsi qu’une place au banquet gastronomique du samedi soir. Plus de détails sont disponibles sur le site Web faaq2018.org

Le parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière, un site naturel de 176 hectares, offre une foule d’activités à ses visiteurs (randonnée, observation d’oiseaux, équitation, pêche, disc-golf). En parallèle, durant cette fin de semaine, les personnes qui accompagneront les congressistes ainsi que les visiteurs du parc pourront observer le soleil à travers un instrument spécialisé et parcourir les espaces dédiés à l’animation pour les plus jeunes (présence du Cosmodôme, de l’Agence spatiale canadienne et de spécialistes de missions spatiales).