Music 4 Cancer aura lieu cette fin de semaine au centre-ville de Sainte-Thérèse

Les 14 et 15 septembre prochains, le Village de Sainte-Thérèse accueillera la huitième édition de Music 4 Cancer (M4C). Ce festival musical présentera des artistes de renommée internationale comme Good Riddance et Goldfinger.

LIEUX DE DIFFUSION

Pendant les deux jours du festival, des spectacles auront lieu dans divers bars du centre-ville. Le festival présentera également des spectacles extérieurs dans le stationnement de l’hôtel de ville de 17 h à 23 h pour les deux jours de l’événement.

Avis à la population : le Village de Sainte-Thérèse sera donc bien animé pour cette huitième édition de M4C! Des répercussions sonores risquent de se faire entendre au-delà de ce périmètre, notamment pendant les spectacles extérieurs.

Music 4 Cancer est un organisme à but non lucratif fondé en 2007 par Jay Épinat et François Philippe Dupont pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer par des projets de musique.

Programmation et billets en ligne au www.music4cancer.com.