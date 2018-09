Le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse est fier de présenter, dans le cadre de la série Les Matinées muffins au son, le concert Cordes suaves sur rythmes dansants du duo Annabelle Renzo et Bertil Schulrabe, le dimanche 23 septembre 2018, à 11 h, à la Maison Lachaîne.

Au rendez-vous, un duo rare qu’est celui de la harpe classique jumelée aux percussions. Dans une musique aux rythmes chauds (Albéniz, Piazzolla, Granados) rehaussée par les castagnettes, cajon et tambour de Bertil Schulrabe, la harpe d’Annabelle Renzo se veut dansante et envoûtante.



Annabelle Renzo

Harpiste aux mille et un projets, elle se distingue par sa créativité et sa polyvalence. Après des études à l’Université McGill auprès de Jennifer Swartz, harpe solo de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), Annabelle Renzo est invitée par tous les grands ensembles de la métropole québécoise. Depuis 2006, elle est harpe solo de l’Orchestre symphonique de Longueuil, surnuméraire au sein de l’Orchestre Métropolitain et de plusieurs autres ensembles du Québec.

Bertil Schulrabe

Batteur et percussionniste polyvalent, il est expérimenté dans plusieurs styles musicaux. Un jeu solide, raffiné et vivant en plus de sa formation lui ont permis de côtoyer artistes et groupes de renom tels que I Musici, Jean-Pierre Zanella, Sylvain Cossette, Said Mesnaoui et Nanette Workman.



Tous les spectacles de la série Les Matinées muffins au son ont lieu à 11 h, à la Maison Lachaîne située au 37, rue Blainville Ouest. Muffins et café sont servis gratuitement à compter de 10 h 30.



Il est possible de se procurer des billets au coût de 20 $ au www.odyscene.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte, le matin même du spectacle s’il n’est pas complet (argent comptant seulement).