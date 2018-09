Le chanteur et guitariste canadien Harry Manx, en spectacle près de chez vous

Harry Manx est vraiment dans une classe à part. En plus d’être auteur-compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur et guitariste, le multi-instrumentiste d’exception maitrise une panoplie d’instruments, maniant aussi bien guitare, sitar, banjo, cigar-box et harmonica, sans oublier sa fabuleuse Mohan Veena, un superbe instrument hybride à 20 cordes au son divin.

Après avoir parcouru l’Angleterre, l’Australie, l’Inde, le Portugal et le Canada, Harry Manxsera de passage au Québec en octobre dans le cadre de sa tournée mondiale « The Faith Lift Tour ». Pour l’occasion, il présentera les chansons de Faith Lift, son 15e album en carrière lancé en avril 2017.

L’album est unique dans le parcours de Manx, puisqu’il y joue une variété de guitares, solo, en étant accompagné par le Sydney Opera String Quartet. Faith Lift est composé de certaines des grandes chansons du répertoire de Manx, réarrangés pour quatuor à cordes par son complice Clayton Doley et incluant entre autre les classiques Point Of Purchase, Crazy Love, Working On A Railroad, Death Have Mercy ou encore Coat Of Mail. Harry y ajoute une nouvelle pièce, sa superbe version de l’immortelle Love and Happiness d’Al Green. La musique d’Harry Manx a été qualifiée d’inspirante, de transcendante et de réconfortante et tous ces qualificatifs s’appliquent parfaitement à Faith Lift.

Retrouvez toutes les dates de la tournée ici : harrymanx.com/tour.