Prestation surprise à la bibliothèque de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer l’ajout d’une causerie musicale mettant en vedette Florent Vollant, célèbre auteur-compositeur-interprète d’origine innue à la programmation de la bibliothèque municipale. Les Thérésiennes et les Thérésiens auront donc la chance d’assister gratuitement à une performance unique de cet artiste reconnu le dimanche 4 novembre prochain, à 19 h.



Maintes fois récompensé pour son œuvre musicale et très impliqué dans sa communauté, Florent Vollant fera découvrir aux spectateurs son profond retour aux sources avec son tout nouvel album. Mishta Meshkenu c’est la grande route, la 138, la plus vieille route du territoire par laquelle Florent se retrouve plus que tout en tant que nomade. Le nomade retourne aux sources du territoire en plein respect du contemporain Innu qu’il est. Mishta Meshkenu représente aussi ses proches et ses

proches à devenir au gré des vents, des randonnées et du temps à venir.



Faites vite, les places sont limitées! L’inscription est réservée aux détenteurs d’une Carte citoyen valide et peut se faire en ligne au loisirs.sainte-therese.ca ou en personne à la bibliothèque située au 150, boulevard du Séminaire.