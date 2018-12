Le Regroupement d’artistes de Saint-Colomban expose sa Diversité à la bibliothèque

La Ville de Saint-Colomban présentera du 6 décembre au 27 janvier prochains à la bibliothèque municipale l’exposition Diversité qui rassemble les œuvres du Regroupement d’artistes en arts visuels de Saint-Colomban.

Le Regroupement compte une quinzaine d’artistes en arts visuels qui se réunissent depuis maintenant deux ans pour créer ensemble, renouveler leur inspiration, affiner leurs techniques et perfectionner leur travail. Depuis près d’un an, ils présentent également une exposition permanente, renouvelée mensuellement, au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban.

Vous pourrez ainsi découvrir les œuvres de Denise Beaudet, Normand Beauséjour, Nicole Bélisle-Major, Micheline Bonami, Francine Boulay, Solange Brousseau, Gabrielle de Maria, Robert Dicaire, Jean-Robert Gagnon, Odette Gauvreau, Carl Genest, Jacques Lemieux et Francine Plouffe, lesquels font appel à différents médiums, tels le pastel, l’huile, l’aquarelle, l’acrylique, le fusain ou le dessin.

Le vernissage, ouvert à tous, se tiendra le jeudi 6 décembre à 19 h à salle multifonctionnelle de la bibliothèque municipale, située au 347, montée de l’Église.

Horaire Lundi au jeudi: 10 h à 20 h Vendredi: 12 h à 17 h Samedi et dimanche: 10 h à 14 h Fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier Horaire restreint le 27 décembre: 10 h à 17 h

Pour plus d’informations, consultez st-colomban.qc.ca.