Un documentaire tourné à l’École supérieure de ballet du Québec

Le documentaire Point d’équilibre de Christine Chevarie-Lessard prendra l’affiche à Montréal, Québec et Trois-Rivières le 14 décembre prochain. Ce film tout en finesse et en sensibilité donne un accès privilégié à l’univers d’enfants inscrits au programme professionnel de l’École supérieure de ballet du Québec. Une production de Chantal Lafleur et Geneviève Thibert (Productions Avenida) ainsi que de Nathalie Cloutier (ONF), avec la productrice exécutive Colette Loumède (ONF).

Le film a connu sa première mondiale aux dernières Rencontres internationales du documentaire de Montréal où il a remporté le Prix des détenues de l’Établissement Joliette. Le jury composé de cinq résidentes a accordé le prix à leur documentaire favori parmi huit films choisis dans la compétition officielle et Panorama.

À propos du film

Filmé à hauteur d’enfant, Point d’équilibre explore de l’intérieur la vie et les rêves de jeunes danseurs à l’orée de l’adolescence, ce moment charnière où se dessine la fin des illusions. Un documentaire tendre et captivant où les élèves de l’École supérieure de ballet du Québec se racontent avec une candide lucidité.

À propos de la réalisatrice

Christine Chevarie-Lessard réalise son premier film à 16 ans pendant la Course destination Brossard (oui, cela a vraiment existé). Après avoir obtenu un baccalauréat en communication de l’UQAM et travaillé quelques années comme recherchiste, elle se consacre à la réalisation après son passage à l’INIS (réalisation documentaire). Elle signe des courts métrages comme Quand tout est possible (2011), gagnant du Concours de la relève documentaire Canal D (2013), La comédienne d’Amérique (2013) et Worcestershire (2015). Son travail compte aussi des projets pour la télévision, dont le documentaire Les chiens pisteurs (2014), des entrevues pour CinéTFO et des émissions jeunesse (Mini TFO). Elle produit, réalise et monte des vidéos de tous genres pour le web. Depuis 2015, elle organise et anime le ciné-club Les Dames du DOC, mis sur pied par l’organisme Réalisatrices Équitables, dont elle est membre du conseil d’administration. Point d’équilibre est son premier long métrage documentaire.

L’ONF en bref

L’ONF est le producteur public canadien d’œuvres audiovisuelles primées et créatives, qu’il s’agisse de documentaires, d’animations d’auteur, de récits interactifs ou d’expériences participatives. De St. John’s à Vancouver, les producteurs et productrices de l’ONF sont bien intégrés au sein des collectivités du pays et travaillent avec des créateurs et des créatrices de talent pour produire des œuvres innovantes et socialement pertinentes. L’ONF est un chef de file en matière de parité hommes-femmes dans la production de films et de médias numériques. Guidé par les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, il s’emploie à affermir la production autochtone. Les œuvres de l’ONF ont remporté au-delà de 7000 récompenses, dont 20 prix Écrans canadiens, 18 prix Webby, 12 Oscars et plus de 100 prix Génie. Pour y accéder, allez à ONF.ca ou téléchargez les applications de l’ONF pour appareils mobiles.

Voici la bande annonce : https://vimeo.com/298253052