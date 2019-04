Une édition immersive pour le Festival Grande Tribu!

C’est avec beaucoup d’excitation que L’Acoustique, Volet musique de la SODAM annonce la programmation de sa 4e édition du Festival Grande Tribu tenue du 3 au 5 mai prochain dans la MRC Les Moulins incluant une programmation totalement gratuite les 3 et 4 mai en plein cœur du noyau villageois de Mascouche où près de 30 spectacles musicaux seront déployés dans des lieux inusités du cœur institutionnel du village de Mascouche comme le garage du curé, la crypte de l’église ou la salle du conseil et le 5 mai, la grande finale du concours MusiQualité présentée au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour clôturer l’événement.

La Programmation

Le coup d’envoi de cette 4e édition sera propulsé vendredi le 3 mai en plein cœur du noyau villageois de Mascouche. De 17h30 à 23h, les Rendez-vous de la tribu proposent aux festivaliers une programmation majoritairement gratuite, où ils auront l’occasion de découvrir une grande diversité musicale et des métissages inattendus de styles. L’expérience se poursuit le samedi 4 mai où l’offre renouvelée amènera une fois de plus les festivaliers à découvrir des lieux riches du patrimoine bâti de Mascouche investis par une abondance d’artistes offrant des performances inédites dans des lieux inusités. Bars, kiosques alimentaires et exposants à la ‘’vibe’’ Grande Tribu feront aussi partis des festivités. Pour clôturer le Festival le 5 mai, venez assister à la 20e grande finale du concours MusiQualité, diffusée encore cette année au Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Un événement pour répondre aux besoins des artistes, à l’avantage des festivaliers

Le Festival Grande Tribu est né d’une demande exprimée principalement par les artistes musicaux de notre communauté en recherche d’espace de création et de rencontres professionnelles formatrices. Les festivals de musique au Québec sont nombreux et ont tous en commun le besoin de centrer leur événement sur des têtes d’affiche ayant comme point central, le style de musique mis de l’avant. Le Festival Grande Tribu souhaite plutôt se tailler une niche parmi les amateurs de musique qui l’identifieront pour l’expérience originale, les moments inattendus et la diversité musicale proposés, où la musique devient aussi un outil de mise en valeur du patrimoine bâti. Chaque segment de la programmation viendra à la fois donner une couleur singulière au festival tout en répondant aux besoins spécifiques découlant de la mission de l’Acoustique. Ainsi l’organisme souhaite stimuler la création d’une multiplateforme de diffusion offrant rencontres, célébrations et formations qui saura soulever la participation de tous les passionnés de musique et de festivités.

Billetterie

Pour tout connaître sur le festival, la programmation ou pour acheter vos billets, rendez-vous sur le site internet du Festival à www.festivalgrandetribu.com.

Pour toute autre information contactez la SODAM au : 450 417.1277 ou par courriel à : [email protected]