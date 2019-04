Altercultura : un marathon créatif pour le Manoir seigneurial de Mascouche

Techno Culture Club, en collaboration avec Art Partage, lance un appel de candidatures pour un événement de création exceptionnel et inédit : Altercultura. L’événement, qui se tiendra du 7 au 9 juin au INÉDI, le Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dédié au design industriel du Cégep régional de Terrebonne, regroupera des passionnés amateurs et professionnels de divers milieux afin de créer des prototypes créatifs qui permettront de valoriser le patrimoine historique du Manoir seigneurial.

Cet appel est destiné à toutes les personnes issues des secteurs culturel, patrimonial et communautaire, de l’entreprenariat, des différents milieux artistique et numérique, du développement informatique, du monde étudiant et de la communauté mascouchoise interpellée par l’avenir du Manoir seigneurial. En somme, toute personne visionnaire, engagée et motivée à créer est invitée à déposer sa candidature en ligne avant le 22 avril pour prendre part à cet événement collaboratif!

Altercultura – Édition Manoir seigneurial de Mascouche

Inscrit dans un contexte local, cet événement collaboratif mise sur l’expérimentation et la créativité. Durant 3 jours, les personnes sélectionnées vont développer des idées et concevoir des prototypes dans le but de valoriser et réinventer un organisme ou une institution culturelle soit, dans ce cas-ci, le Manoir seigneurial de Mascouche.

« Le site du Manoir seigneurial en est un qui caractérisera Mascouche dans les années à venir. Avec ce Créathon, Altercultura vient s’assurer que la créativité aura une pérennité et que le numérique se mariera au patrimoine. J’invite les Mascouchois à soumettre leur candidature en grand nombre, afin que le futur site du Manoir seigneurial soit représentatif de notre collectivité, de nos aspirations et de notre histoire. »

- Gabriel Michaud, conseiller municipal

Les personnes intéressées doivent avoir un profil correspondant à l’une des catégories suivantes :

• Passionné du Manoir seigneurial de Mascouche

• Programmation informatique

• Création médiatique

• Arts visuels (art, design,graphisme)

• Construction et fabrication artisanale

• Narration (contenu culturel, communautaire et historique)

Les candidatures sont gratuites et à soumettre en ligne avant le 22 avril 2019, minuit. Pour connaître tous les détails, visitez le altercultura.ca.