La Semaine nationale des travaux publics :journée familiale parc du Bois-Brûlé

La Semaine nationale des travaux publics se déroulera du 19 au 25 mai 2019. Pour l’occasion, notre équipe des travaux publics convie les citoyens à une journée familiale au parc du Bois-Brûlé, le samedi 25 mai, qui mettra en valeur les pratiques vertes de nos professionnels des travaux publics.

Lors de cette journée en plein air, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur la profession, sur les différents services aux citoyens qui relèvent des travaux publics, sur la flotte de véhicules et sur les pratiques durables en matière d’entretien des infrastructures et autres initiatives écologiques sur le terrain. Au nombre des activités gratuites, il y aura : visites des équipements lourds –camions, tracteurs et machinerie—, jeux gonflables, maquillage pour enfants, mascotte Charlo, musiciens trad ainsi qu’un BBQ familial de style « tailgate party » avec hot-dogs, limonade et maïs soufflé.

Les pratiques durables à l’honneur

Cette 2e édition de la Journée des Travaux publics se veut une occasion parfaite pour mettre en valeur nos pratiques durables. C’est dans cet esprit « vert » que l’événement tient lieu et place au parc du Bois-Brûlé afin de favoriser la découverte d’activités connexes à la prestation de services des travaux publics. Quelques exemples :

· Exposition thématique sur les pratiques durables des travaux publics

· Visite guidée de la centrale d’eau potable Robert-Boucher

· Conférence sur les changements climatiques offerte par l’Association Forestière de

Lanaudière

· Clinique de déchiquetage de vos papiers personnels de 13 h à 16 h

· Inauguration de notre station de remplissage de bouteilles d’eau fabriquée par le

Service des travaux publics

« Le Service des travaux publics assure l’entretien des infrastructures municipales : il le fait avec un réel souci de progrès et de respect de l’environnement. Que ce soit l’entretien du réseau de distribution d’eau potable, que ce soit le bon état des routes ou le déneigement... Chacune de ces activités comporte une dimension verte et cette journée est l’occasion parfaite pour montrer l’impact de nos équipes et de nos interventions sur le quotidien des citoyens », de conclure le maire, M. Robert Bibeau.

Notons que la journée est annulée en cas de pluie.