5 bonnes raisons d'apprendre à jouer d'un instrument

Une étude médicale révèle les bienfaits de la pratique instrumentale sur notre cerveau et donc sur notre santé. L’apprentissage de la musique favorise une meilleure compréhension dès l’enfance avec des répercussions jusqu’à un âge avancé. Explications.

1)Lutter contre le déclin auditif

L’apprentissage du solfège et des gammes dès l’enfance booste le cerveau en phase de développement. Il améliore les neurones et encourage une meilleure compréhension auditive. Mais avec le vieillissement, la perception des sons s’amoindrit. Il a été prouvé lors d’une étude que si la pratique instrumentale a duré plusieurs années, on luttera mieux contre le déclin sonore, la compréhension des sons du langage sera donc bien meilleure.

2)Stimuler les fonctions exécutives du cerveau

Jouer d’un instrument développe la capacité à s’adapter à de nouvelles situations, même complexes, en raison d’une flexibilité du cerveau accrue. Il est scientifiquement prouvé que la pratique instrumentale occasionne un surcroît d’activité dans le cortex préfrontal, les images issues d’IRM le montrent clairement. Cette discipline fait en effet appel à nos capacités cognitives, émotionnelles et de coordination.

S'inscrire à un cours de violon ou d’un tout autre instrument est donc excellent pour le cerveau. Le violon est intéressant dans la mesure où l’apprentissage peut commencer à tout âge, d’ailleurs il sera même plus facile à un ado ou un adulte, car il demande une motricité plus fine. L’instrument est facile à transporter et il s’adapte à tous les styles musicaux. Ceci dit, la guitare, le piano ou la flûte produiront les mêmes effets.

3)Baisser le stress

Jouer de la musique diminue la pression artérielle ralentissant ainsi le rythme cardiaque. La production de cortisol responsable du stress diminue alors mécaniquement. Il est avéré que les musiciens sont beaucoup moins stressés que les autres, ils sont aussi plus créatifs. En jouant, on stimule son cerveau pour penser autrement ou simplement se mettre à rêver. En sortant du bureau, rien de tel que de jouer un morceau de musique pour s'apaiser ou rebooster son énergie.

4) Prendre conscience de son corps

La pratique instrumentale n'a pas que des bienfaits intellectuels et émotionnels, elle contribue à une meilleure prise de conscience de son corps non seulement par la respiration, mais aussi par les habiletés motrices requises.

5) Découvrir d'autres cultures

La musique est une formidable porte ouverte sur le monde. Elle favorise la découverte d'innombrables styles musicaux: classique, jazz, rock, pop, folk....