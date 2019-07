Place du Village en spectacle de Sainte-Thérèse : Round the Clock se produira en spectacle le 16 juillet

Le mardi 16 juillet, à 19 h 30, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle de Round the Clock dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série sont gratuits et ont lieu les mardis jusqu’au 30 juillet à la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du centre-ville de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

En ne jouant que des classiques indémodables d'Elvis Presley à Queen, en passant par Bryan Adams, Round the Clock s'assure que le public passe la soirée à danser et à apprécier des hits qu'il connaît très bien et qu'il n'entend pas régulièrement de la part d'un groupe comme celui-là!

Il y a animation à la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30. De plus, chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 16 juillet, ils pourront participer à Flex, une animation sonore bien particulière.

Ma tente à lire est également de retour tous les mardis. Des animateurs attendent petits et grands pour leur faire découvrir des trésors de livres et des activités thématiques. Une sortie familiale à ne pas manquer!

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301 ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.