Arts visuels : Saint-Colomban présentera « Expo 65 ½ » à la bibliothèque municipale tout au long de l’été

La Ville de Saint-Colomban est heureuse de convier la population à la visite de l’exposition Expo 65 1⁄2 présentée à la bibliothèque municipale durant la saison estivale, soit du 11 juillet au 25 août.

Cette exposition mettra en valeur les œuvres de Zoé Blanchette, Fleur Goulet, Clara Hudon, Azuli Gaya-Lefebvre et Mackenzie Sanche, cinq artistes colombanoises de la relève âgées entre 8 et 18 ans qui se passionnent pour les arts. L’exposition a pour objectif d’encourager les jeunes artistes de la région et les aider à se faire connaître du public.

Leurs œuvres – d’une grande sensibilité – seront exposées à la salle d’exposition de la bibliothèque du lundi au jeudi de 10 h à 20 h, le vendredi de 12 h à 17 h ainsi que le samedi et le dimanche de 10 h à 14 h. Le vernissage de cette exposition, ouvert à tous, se tiendra le jeudi 18 juillet dès 19 h en compagnie des artistes.

Artistes recherchés!

La Ville de Saint-Colomban organise des expositions d’arts visuels afin de faire connaître au public les talents des Laurentides. Vous vous passionnez pour le dessin, la peinture, la photographie ou pour tout autre médium en arts visuels? Vous aimeriez participer à une exposition? Faites parvenir quelques photos de vos œuvres, une photo de vous, un court texte contenant votre biographie ainsi que votre parcours artistique à l'adresse [email protected].