Un village d'antan éphémère prendra vie à la Maison Rosalie-Cadron

La Maison Rosalie-Cadron recevra de la grande visite le samedi 13 juillet prochain! En effet, un village d’antan occupera le terrain toute la journée, de 10 h à 16 h. Entre autres, les Habitants du Fort, soit Alain Coutu, forgeron, Mylène Samson, potière, et Alain Denis, horloger, seront présents afin de permettre aux visiteurs de s’initier aux savoir-faire anciens qu’ils possèdent.

À l’intérieur de la maison, les travaux domestiques seront à l’honneur : tricot, tissage et fléché seront pratiqués. Des visites-guidées des expositions seront proposées à heures fixes. Une tente de bricolage permettra aux enfants d’expérimenter divers médiums et procédés et aussi, la Biblio-tente qui proposera des livres portant sur le sujet des métiers anciens. De plus, plusieurs artisans feront des démonstrations spéciales, dont de lessive maison et de crème glacée à l’ancienne! Dès 16h, un 4 à 6 conclura cette journée bien remplie en beauté. Beau temps, mauvais temps, l’événement aura lieu.

Le four à bois sera en action pour l’occasion, particulièrement pour le concours de tartes organisé par les Habitants du fort. Il nous faut des goûteurs! Vous pourrez aussi, comme à l’habitude, réserver votre miche de pain chaud avant vendredi, 16 h en appelant au 450 586-2727.

Rappelons que la Maison Rosalie-Cadron est située dans la maison natale de cette célèbre Lavaltroise qui a fondé la communauté des Sœurs de Miséricorde, à Montréal, et qui a été reconnue vénérable par le Vatican. Ce musée perpétue sa mémoire et fait découvrir à ses visiteurs la vie traditionnelle du début du 19e siècle.