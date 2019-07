Sortie en librairie du roman « Le monde de Taralia tome 1 - Adoume et la quête des cinq clés » d'Alexandre Cloutier-Pilon

Alexandre Cloutier-Pilon a fait paraître en juin dernier un premier roman d’une série littéraire aux couleurs fantastiques, regorgeant d’aventures et de péripéties sortant de l’ordinaire, et qui s’adresse aux amoureux de récit fantastique : Le monde de Taralia tome 1 - Adoume et la quête des cinq clés.

Lorsqu’un jeune fermier trouve sur ses terres un objet magique inconnu, une aventure insoupçonnée prend naissance et transporte les héros aux quatre coins de leur monde.

Une occasion s’offre à ce jeune fermier qui se voit offrir la chance de changer de vie. Toutefois, cette chance l’entrainera dans une aventure insoupçonnée qui le conduira aux quatre coins du monde connu. Sur sa route, de nouvelles connaissances inattendues se joindront à lui dans un but bienveillant, mais d’autres succomberont au côté sombre proposé dans cet ouvrage.

Intrigues et frissons sont au rendez-vous au cours duquel le lecteur accompagne les personnages dans l’aventure, visite un tout nouveau monde créé de toutes pièces et croise les créatures typiques d’un univers fantastique. Ce livre s'adresse aux jeunes adolescents 11-13 ans, mais aussi aux parents désireux d’aventures et sans oublier les aînés.

Un auteur qui aime donner vie à des univers en tous genres

Originaire de la région de Saint-Jérôme, Alexandre Cloutier-Pilon exerce le métier de dessinateur industriel en structure d’acier et produits divers nécessitant des métaux ouvrés. De plus, aussi aux études en science de la gestion aux HEC Montréal, il aime construire des maquettes de voiliers, armure médiévale, exercer le taekwondo dans ses temps libres et les sorties entre amis.

Ce fut à ses 11 ans que l'auteur a composé sa toute première histoire. Depuis lors, il a toujours aimé donner vie à des univers en tous genres. Toutefois, ce n'est que plusieurs années plus tard, à l’âge de 16 ans et au cours d’une évaluation de français, qu’il écrivit l’histoire fantastique qui deviendra l’embryon de son tout premier roman.