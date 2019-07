Circuit gastronomique de l'été Taillibert : des recettes originales aux couleurs de l’exposition

Le circuit gastronomique de l’été revient chez les commerçants du centre-ville de Repentigny jusqu’au 29 septembre sous le thème de la grande exposition de l’été 2019, Taillibert : Volumes et lumières, présentée aux mêmes dates au Centre d’art Diane-Dufresne (CADD).

Le circuit gastronomique est un parcours culinaire organisé pour la troisième année consécutive en parallèle de la grande exposition de l’été. Les chefs des restaurants du centre-ville sont invités à concocter des plats en écho aux thèmes des œuvres présentées. Pour la première fois cette année, plusieurs commerçants vont organiser, dans leur commerce, des événements en lien avec l’exposition.

Cette année, huit chefs se prêtent au jeu et ont préparé des recettes inspirées à la fois des origines de l’artiste, de ses œuvres peintes et de ses réalisations architecturales. Au menu, vous trouverez entre autres : le pain « la miche olympique », la bière Brut IPA Volumes et lumière ou encore un crémeux de foie gras à la tarte Tatin en référence au terroir de la région d’origine de l’artiste.

« L’Espace culturel de Repentigny est un projet inclusif grâce auquel nos institutions artistiques collaborent avec les commerçants pour le plus grand plaisir des citoyennes et des citoyens. Avec le circuit gastronomique de l’Été Taillibert, c’est une toute nouvelle dimension que prend cette exposition déjà unique. De quoi nous occuper tout l’été! », a affirmé Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny.

Procurez-vous le passeport de l’été

Lors de votre visite de l’exposition Taillibert : Volumes et lumières, vous recevrez le passeport de l’été qui contient des offres exclusives chez les restaurateurs participants au circuit gastronomique. Vous pourrez ainsi jumeler votre visite avec un dîner aux saveurs artistiques.

Les commerces participants sont :

Boulangerie Marie-Pain produira une miche de pain dont la forme rappelle les Jeux olympiques chers à M. Taillibert.

L’Ours brun a créé spécialement pour l’exposition une bière Brut IPA qui laisse passer la lumière.

Le Coup monté a concocté un crémeux de foie gras à la tarte Tatin qui rappelle le Loir-et-Cher, région d’origine du célèbre architecte.

La Piazzetta saura régaler avec une pizza à la ricotta et au prosciutto fumé dont les couleurs font écho aux tableaux de l’artiste.

La Brûlerie du Roy a imaginé la salade L’Avocat du Roy dont la forme et la hauteur rappellera celle du Stade olympique de Montréal.

L’Espace comptoir mixe les saveurs avec un très original Pogo maison style Tatin créant un pont entre la région natale de M. Taillibert et le Québec.

Patati Patata cuisinera de petits ronds de pommes, des beignets sucrés contenant des pommes et de la cannelle qui rappellent les courbes emblématiques de l’architecture de M. Taillibert.

La Belle et la Bœuf mixera un cocktail bleu turquoise surplombé d’une lime flambée, aussi rafraîchissant qu’une baignade dans la piscine olympique.

La grande exposition de l’été

Pour sa grande exposition de l’été, le Centre d’art Diane-Dufresne présente, en exclusivité mondiale, jusqu’au 29 septembre 2019, une sélection de peintures et dessins réalisés par Roger Taillibert, architecte du Stade olympique de Montréal. Ce corpus d’œuvres, jamais dévoilé au public, a été réalisé par le célèbre architecte français tout au long de sa prolifique carrière.

Le Centre d’art Diane-Dufresne

Architecture fuselée, programmation audacieuse, le Centre d’art Diane-Dufresne est un centre de diffusion en arts visuels et métiers d’art unique dans la région de Lanaudière. Il propose à la clientèle locale, aux visiteurs et excursionnistes de découvrir les expositions en cours à travers des visites commentées, des ateliers d’interprétation et des rencontres d’artistes offrant une incursion au cœur même du processus artistique.

Sa salle d’exposition principale accueille autant des artistes de la région que des artistes de renommée mondiale. Avec sa salle multidisciplinaire, le CADD reçoit des artistes en résidence et des manifestations culturelles. Enfin, sa salle de médiation culturelle est un lieu de rencontre entre les arts où le public est invité à participer à des ateliers de création.

Horaires :

Mardi et mercredi : 13 h à 17

Jeudi et vendredi : 13 h à 21 h

Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Tarification :

Adulte : 8,00 $ par personne

Résidents de Repentigny : 5,00 $ par personne et gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, ainsi que pour les détenteurs d’une carte de membre du Centre d’art Diane-Dufresne.

Pour en savoir plus téléphonez au 450 470-3010 ou informez-vous à l'adresse http://www.ville.repentigny.qc.ca/cadd.