Place du Village en spectacle : Bruno Pelletier sera en prestation à Sainte-Thérèse

Le mardi 30 juillet, à 19 h 30, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle de Bruno Pelletier dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série sont gratuits et ont lieu les mardis jusqu’au 30 juillet à la Place du Village, située au 6, rue de l’Église, au cœur du centre-ville de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

Dans un spectacle chaleureux et près des gens, Bruno Pelletier se livre à coup d’anecdotes et de chansons. Voilà la soirée qui vous attend dans cette formule intimiste dans laquelle il va de Piaf à Metallica, en passant par son propre répertoire. Accompagné de l’excellente pianiste Julie Lamontagne, l’artiste vous offre ses chansons les plus classiques, mais aussi ses coups de cœur qui l’ont mené de Charlesbourg en banlieue de Québec, aux quatre coins de la planète.

Il y aura animation à la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30. Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Les enfants pourront participer à une activité de création de bulles géantes.

Ma tente à lire est également de retour tous les mardis. Des animateurs attendent petits et grands pour leur faire découvrir des trésors de livres et des activités thématiques. Une sortie familiale à ne pas manquer!

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301 ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.