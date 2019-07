Concert de l’OSM au Parc équestre : une foule de près de 10 000 spectateurs

C’est sous les applaudissements d’une foule de près de 10 000 spectateurs que le Parc équestre a vibré hier soir avec le concert de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) dans les parcs.

Cette soirée, animée par André Robitaille et dirigée par Adam Johnson, chef en résidence de l’OSM, a permis aux spectateurs d’apprécier toute la richesse et le talent du plus prestigieux orchestre symphonique du Canada rayonnant à travers le monde entier. Composé de 60 musiciens, dont le violoniste Kerson Leong, l’orchestre a offert un concert d’une durée de 90 minutes mettant en vedette des œuvres de Gershwin, Moussorgski et de Brahms notamment.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu offrir une soirée symphonique de cette envergure aux Blainvilloises et Blainvillois pour une troisième année. Cette initiative est en lien direct avec les efforts déployés par notre administration dans les dernières années afin de rendre la culture accessible à tous les citoyens. Merci aux musiciennes et musiciens de l’OSM de nous donner l’opportunité d’apprécier la beauté de la musique classique », a annoncé le maire Richard Perreault.

L’OSM est présenté par Hydro-Québec, et l’OSM dans les parcs est présenté par SiriusXM, en collaboration avec BMO Groupe financier. La Ville tient à remercier EXO pour le service de navette.