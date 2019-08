Grand concert à Sainte-Thérèse : un piano et un violoncelle sous les chandelles

Le dimanche 15 septembre prochain, sous une atmosphère recueillie et pleine de rêverie, le chant émouvant du violoncelle et du piano s’élèvera et vous comblera de bonheur avec des musiques aussi douces et intimes que le fameux Canon de Pachelbel, qui ouvrira la soirée dans une pénombre suscitant l’étonnement. Dès 14 h, c'est dans le cadre de la série Concerts sous les chandelles qu'aura lieu cette représentation, au Centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse.

Lors de l'événement, le public pourra également entendre un Greensleeves comme vous ne l'avez jamais entendu, qui sera suivi du tango le plus connu des mélomanes Por una Cabeza de Carlos Gardel.

Puis, suivra du Bach, du Grand Bach, son prélude pour violoncelle seul, un incontournable pour un tel concert ! Une des plus belle oeuvre pour piano Le "Clair de lune" de Beethoven suivra pour ensuite laisser place à l'un des plus beaux Largo de celui qui incarne le souffle de Venise... Antonio Vivaldi,!

Viendront alors trois des plus belles musiques de film jamais composées : Roméo et Juliette, La Liste de Schindler et le Titanic ! La première partie du concert se terminera par deux oeuvres hyper connus de George Bizet Tirées de son opéra Carmen.

La deuxième partie s'annoncera aussi belle que la première, sinon davantage avec comme première oeuvre : Un Chef-d'oeuvre de Bach, sa grandiose Toccata et fugue ! Qu'il faut avoir entendu au moins une fois dans sa vie !

Puis encore du Bach avec deux oeuvres tirée de sa suite pour violoncelle seul no 1. Suivra l'incontournable "Il était une fois dans l'ouest" ainsi que la Califfa d'Ennio Morricone ! Nous poursuivrons avec 2 grands classiques , le Cygne de St-Saëns et un émouvant largo de Haendel !

Viendra alors peut-être le plus grand moment de la soirée : Plus près de toi mon Dieu, dernière pièce qui fut jouée avant que le Titanic s'enfonce à tout jamais dans l'océan !

Puis la pièce la plus tendre que Schumann ait jamais composée "Rêverie", jamais pièce musicale n'aura autant porter son nom ! Puis... la Grande finale : L'Hymne à la joie de Beethoven conclura cette soirée mémorable !

L’enceinte de l'Église sera, pour l’occasion, particulièrement belle. Splendidement éclairée par de magnifiques chandeliers au milieu d’un décor paisible et inspirant, elle baignera dans une ambiance… semblable à un doux clair de lune ! En jouant les passages les plus beaux, en faisant chanter les mélodies les plus touchantes et les plus bouleversantes, les artistes feront naître en vous un état d’émerveillement et de sérénité. Jamais peut-être musique ne vous aura paru, ce soir-là, aussi lumineuse et aussi fascinante !

L'admission est de $30 et les billets sont en vente à la librairie Carcajou (Place Rosemère) ainsi qu'à la porte le soir du concert.

Pour inf.: (514) 774-9148 ou www.concertchandelle.com