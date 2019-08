Les pianos publics de Sainte-Thérèse au diapason du Québec

La Ville de Sainte-Thérèse invite la population à chanter à l’unisson dans le cadre de l’événement Pianos publics au diapason, qui se tiendra le jeudi 22 août à 12 h 30, aux pianos publics situés à la Place Lagoa, à la bibliothèque et à la Maison du citoyen.

Cette année, des artistes des quatre coins du Québec feront résonner en même temps les notes des pianos publics de toute la province, et Sainte-Thérèse ne fait pas exception. À Sainte-Thérèse comme ailleurs, les artistes et la population interpréteront la pièce Le petit roi, de Jean-Pierre Ferland. L'artiste célébrant ses 85 ans cette année, voilà une belle occasion de lui offrir cet hommage en cadeau.

Profitez de l’heure du lunch pour réunir vos amis et vos collègues, et joignez-vous aux célébrations pour ces prestations rassembleuses.

Les artistes Miryam Amrouche, Samuel Gagnon et Jean-François Senécal seront derrière les pianos pour accompagner les gens sur place et chanter avec eux. Puisque les paroles seront offertes, tout le monde sera en mesure d’entonner la chanson en chœur.

Les pianos publics embellissent les rues du village tant au niveau visuel que sonore. À vous d’en profiter!

L’événement Pianos publics au diapason en est à sa 6e édition et permet aux pianos publics de la province de vibrer en même temps. Les Québécoises et les Québécois de partout ont ainsi la chance de se réunir pour chanter et vivre un moment unique.