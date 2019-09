Blainville en fête : Succès retentissant pour cette grande fête familiale!

C’était jour de fête au Parc équestre le 24 août alors que se tenait la 33e édition de Blainville en fête, un rendez-vous culturel et familial incontournable auquel ont pris part plus de 20 000 personnes.

Soleil et programmation haute en couleurs, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette journée de festivités un succès sur toute la ligne. Les familles ont donc pu profiter d’une vaste gamme d’activités au cours de la journée : le spectacle des Petites Tounes, les jeux gonflables, le carré de sable géant, le bungee élastique, la tour d’escalade, la balade en petit train, la fabrique de maquillage, les kiosques de défis et d’ateliers des divers partenaires et bien davantage.

Ouvrant les festivités de la soirée, les gagnants du concours Blainville en chansons ont su impressionner la foule par leur talent. Le spectacle principal du groupe 2Frères a quant à lui conquis les festivaliers. Une prestation incroyable pour leur dernier spectacle extérieur cet été. Cette grande journée de fête s’est ensuite clôturée avec un feu d’artifice pyromusical spectaculaire.

« Blainville en fête, c’est le festival familial par excellence. C’est une belle journée d’activités qui s’est terminée par une prestation fort appréciée de 2Frères et par des feux d’artifice aussi impressionnants que magnifiques. Merci à tous les artisans du succès de cette 33e édition et à nos partenaires », a déclaré le maire Richard Perreault.

Blainville en fête est heureux de compter sur l’appui de généreux partenaires qui permettent année après année de réaliser un événement haut en couleurs et de notoriété régionale : Stablex, Banque TD, CIME – FM, PhysioExtra Blainville, Groupe J.C.L., Caisse Desjardins de l'Envolée, EXO, Microbrasserie Archibald, IGA Extra Famille Girard, Imagi Affichage, Mario Laframboise, député de Blainville, Cyclone Design, Imports Dragon, Magic Light inc., Triviüm avocats, Boisvert Chevrolet Buick GMC, Les Estimateurs Professionnels Leroux Beaudry Picard & Associés inc., Orthodontiste OrthoVille inc., Enviro Connexions et Club de golf Le Blainvillier.