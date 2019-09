Des spectacles au Village tout l’été : des événements réussis!

La Ville de Sainte-Thérèse a présenté avec grand succès du 18 juin au 27 août derniers trois séries de spectacles, soit la Place du Village en spectacle, les Rendez-vous du Village et les Pique-niques musicaux du Village. Une programmation riche et variée qui a su plaire à la population thérésienne, puisque ce sont plus de 14 000 spectateurs qui en ont profité. Une hausse importante par rapport à l’été précédent!

La série de la Place du Village en spectacle a attiré plus de 8 000 personnes pendant les mois de juin et juillet, dont une foule impressionnante lors du spectacle de Bruno Pelletier. Les Rendez-vous du Village ont fait bouger plus de 5 000 spectateurs en quatre soirées sur la rue Blainville Ouest, alors que la série des Pique-niques musicaux du Village a attiré plus de 1 000 personnes sur le terrain du Centre d'hébergement Drapeau-Deschambault.

Outre Bruno Pelletier, rappelons que des artistes de renom tels que Michel Pagliaro, France D’Amour, Lulu Hugues et Joe Bocan ont foulé la scène thérésienne cet été.

Malgré la météo parfois incertaine, tous les spectacles ont pu être présentés, pour le plus grand bonheur des citoyens et des visiteurs au rendez-vous. Chose certaine, le Village de Sainte-Thérèse a tous les atouts pour faire de ces événements musicaux une réussite!

Soirées au sentier

À nouveau cette année, le Sentier de poésie s’est animé de façon originale. Les deux soirées mêlant musique et poésie cumulent à elles seules près de 130 spectateurs, alors que les deux soirées de cinéma sous les étoiles ont attiré plus de 120 cinéphiles.

Les organisateurs vous disent à l’été prochain!