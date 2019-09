Lancement du Programme des Écoles en plein air 2019-2020

Loisirs Laurentides est fier d'annoncer le lancement officiel de la toute première édition du Programme des Écoles en plein air.

Le PÉPA est un programme national d’aide financière soutenant des intervenants du milieu scolaire sur l'ensemble des régions de Lanaudière et de Laurentides souhaitant développer des initiatives de contact avec la nature par l’apprentissage de connaissances et le développement de compétences en contexte de plein air auprès des jeunes.

Par ailleurs, le PÉPA souhaite recueillir des informations sur les expériences faites dans différentes situations en contexte de plein air, et à collecter du matériel pédagogique et des guides d’activités exportables destinés à alimenter une banque de données nationale pour le plein air.

Le but de cette initiative est de créer une culture du plein air dans les écoles du Québec et s'adresseaux élèves des milieux primaire et secondaire. Quant aux projets, ceux-ci seront portés par les itulaires de classe, les professionnels du milieu scolaire et les enseignants de toutes disciplines. La période d’inscription se déroulera jusqu'au 27 septembre prochain.

Imaginez! Le programme permettra de financer l’inscription de 25 écoles/intervenants par région à trois volets de développement pour leur projet, dont trois activités de formation et de réseautage. C’est plusieurs milliers d’élèves qui pourront en bénéficier en une seule année!

Volet 1 | Formation et mentorat pédagogiques

I. Formation gestion de risques en plein air et réseautage - 29 novembre 2019

II. Colloque Apprendre à ciel ouvert – 7 et 8 février 2020

III. Perfectionnement pratique en plein air - Automne 2020

Volet 2 | Accompagnement technique - Ressources en plein air et soutien LSL

En plus d’un bottin de ressources en plein air et d’un Guide d’introduction à l’enseignement extérieur, l’URLS fournira également un conseiller afin de soutenir les promoteurs de projet de manière logistique et technique.

Volet 3 | Financement d’activités, achat, partage ou prêt de matériel durable



(PAFILR - Kino-Québec)

Née en 2017, la première mouture du programme permet aujourd’hui à Loisirs Laurentides de s’associer avec Loisir et Sport Lanaudière, la FÉÉPEQ et la Fondation Monique Fitzback, et de bénéficier des soutiens financiers du Gouvernement du Québec pour mener à bien les activités du programme.

Pour de plus amples informations, visitez le site Internet de Loisirs Laurentides ou communiquez avec Sabrina Pelletier par téléphone au 450 504-6080, ou par courriel, à l'adresse [email protected].