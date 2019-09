Première édition de la Fête des récoltes de Rosemère : c’est réussi!

La population était au rendez-vous, samedi le 14 septembre, lors de la première édition de la Fête des récoltes de Rosemère, déployée dans le périmètre de la bibliothèque. Un événement à la fois divertissant et sain pour les familles, pour souligner la saison de la récolte et aussi pour aider Moisson Laurentides. De plus, l’activité coïncidait, ce 14 septembre, avec la dernière journée de la Semaine de la municipalité 2019.

« En cette période d’abondance dans les champs, nous voulions créer un événement rassembleur annuel d’automne et, du coup, prêter main-forte à Moisson Laurentides qui, chaque mois, aide à nourrir plus de 20 000 personnes de la région dont le tiers sont des enfants. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont apporté des fruits et légumes et des denrées non périssables au kiosque de Moisson. Grâce à vous, l’organisme est reparti en fin de journée avec 108 kilos de denrées ainsi que vos généreux dons qui seront remis aux familles d’ici dans le besoin. Un grand merci également à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette première édition. Je me réjouis d’avoir vu autant de jeunes familles! », a déclaré Eric Westram, maire de Rosemère.

Marché public

Durant la matinée, les visiteurs ont pu s’approvisionner au marché public, dans le stationnement de la bibliothèque, où producteurs agricoles et artisans locaux présentaient leurs étals de produits frais et de produits dérivés biologiques. Produits d’érable, fruits et légumes variés, miel, fines herbes, fleurs, cassis, huiles d’olive, vins, bœuf Angus, kombucha artisanal, pâtisseries et desserts fins, toute une gamme alléchante de produits d’ici et de grande qualité pour titiller les papilles et les narines. D’autre part, des élèves des écoles Val-des-Ormes et de l’Externat Sacré-Cœur se tenaient fièrement dans leur kiosque pour vendre des légumes issus de leur projet scolaire de jardin communautaire.

Animation, spectacles et camions-restaurants (food trucks)

Diverses activités dont une démonstration de cuisine du marché, un atelier d’extraction de miel, de l’animation ambulante et des spectacles ont diverti les visiteurs, en après-midi et en soirée. L’événement s’est terminé par une danse dans la rue avec musique d’ambiance. Plusieurs camions-restaurants (food trucks) populaires étaient installés devant la bibliothèque, dès 15 h, invitant les visiteurs à savourer leurs spécialités.

Atelier d’extraction de miel

L’atelier d’extraction de miel présenté à la bibliothèque a fasciné autant les adultes que les enfants. Provenant des ruches installées dans les jardins de la maison Hamilton, le miel servira à fabriquer divers produits dérivés qui seront vendus lors du traditionnel marché de Noël, au profit de l’organisme de répit Les Petits plaisirs.