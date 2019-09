La rencontre, un thème à l'honneur pour les Journées de la culture à Sainte-Thérèse

La programmation de cette année a été créée autour de la rencontre, thématique partagée par les plus de 400 villes et villages participants au Québec.

Les activités proposées à Sainte-Thérèse permettront aux citoyens de côtoyer l’art, l’artisanat, la danse et le cinéma.

« Aller à la rencontre de l’autre via la culture, quel thème inspirant! C’est une merveilleuse façon de tisser des liens dans notre communauté et d’ouvrir ses horizons. J’invite les Thérésiennes et les Thérésiens à participer en grand nombre à ces journées où seront à l’honneur les échanges, les découvertes et les rencontres de toutes sortes », ajoute Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Programmation



Vendredi 27 septembre

19 h à 21 h : Atelier Déc’Art ta case, dans le cadre de Zoom Ados

Samedi 28 septembre

10 h 30 à 11 h 30 : Atelier de dessin, avec l’artiste Guylaine Renière

11 h 30 à 12 h 30 : Démonstration de dentelle aux fuseaux, avec Suzanne Richard

12 h 30 à 13 h 30 : Fabrication d’une carte et son enveloppe, avec le Cercle de Fermières

13 h 30 à 14 h 30 : Initiation à la danse africaine, avec Jean-Marie Ntsongo

14 h 30 à 16 h 30 : Projection du film La Chasse-galerie : La légende.

Dimanche 29 septembre, entre 10 h et 16 h 30

À Place Rosemère, les citoyens pourront participer à un événement intermunicipal mis en place entre les sept villes de la MRC de Thérèse-De Blainville. Le public aura l'occasion de rencontrer les organismes culturels et les artistes locaux par le biais d’ateliers, de kiosques et de courtes prestations sur scène.

Les activités se tiendront à la bibliothèque municipale, située au 150, boulevard du Séminaire.