Un concert en hommage aux légendaires Guns N'Roses débarque à Mirabel

Un concert en hommage à Guns N' Roses, il y en a déjà eu bon nombre. Mais un réalisé par un groupe de filles, c'est plus rare. Garden of Roses, all girls Guns n Roses Tribute débarque sur la scène du BM Resto Bar Grill le 8 novembre prochain à Mirabel.

Sous la production de Welby Music, le groupe assurera 2h30 de répertoire répartis aléatoirement sur trois albums de Guns N'Roses ; Appetitte for Destruction , Use your Illusion 1 et 2 . Cet ensemble est constitué de Geneviève Poirier (vocal), Sabrina Lemieux Douville (guitare), Taby Boucher (basse), Samantha Tardif (batterie) et Sarah Bergeron (guitare lead). Deux de ses membres sont étudiants en musique du cégep de Drummondville.

Le BM Resto Bar Grill est situé au 8480, Rue Saint-Jacques, Saint-Augustin, Mirabel. Les billets sont au coût de 15 $. Il est conseillé de réserver au 450 475 6169.