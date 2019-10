Andrea Lindsay et Luc de Larochelière réunis pour leur dernier album le 29 novembre à Sainte-Thérèse

Le duo se réunit une seconde fois et présentera son dernier opus, S'il n'y avait que nous salle Pierre Legault à Sainte-Thérèse le 29 novembre à 20h.

En 2012, Andrea Lindsay et Luc De Larochellière nous offraient l’irrésistible C’est d’l’amour ou c’est comme , un opus chaudement accueilli qui déclinait l’amour sur tous les tons. Par la suite, Andrea a lancé Entre le jazz et la java , un hommage à la chanson d’expression française à la sauce swing (Félix 2017, Album jazz de l’année), tandis que Luc a fait paraître Autre monde , son 11e album en carrière, participé au projet collectif Sept jours en mai et célébré sur les planches les 30 ans de la sortie d’ Amère America . Pour notre plus grand bonheur, les voici qui unissent à nouveau leurs talents sur l’album S’il n’y avait que nous, à paraître le 11 octobre en format numérique et le 25 octobre en format physique.

Le thème inusable de l'amour, mais pas que...

Pour l’enregistrement de ces chansons écrites et interprétées à deux, le duo a renoué avec le réalisateur Marc Pérusse, qui a apporté sa touche unique. Si certaines pièces continuent de creuser le sillon folk-pop de l’album précédent, d’autres se parent de teintes rock, comme le premier extrait radio, la mordante On fait la moue, et la groovy It’s a hell of a night, ou d’accents

r’n’b (Ma maison va brûler).

La complicité entre les artistes atteint de nouveaux sommets sur cette offrande, leurs voix et leurs univers se mariant divinement. Habiles mélodistes, Andrea et Luc nous entraînent dans leur imaginaire foisonnant : on flotte Au dos d’une baleine, on plane avec la pétillante Café et champagne, on s’attendrit à l’écoute de Submarine Boy, on chante en chœur avec la grinçante Karaoké Kids.

Couple à la scène comme à la ville, Andrea Lindsay et Luc De Larochellière revisitent le thème universel de l’amour, explorant ses méandres. L’album S’il n’y avait que nous sera en écoute en primeur sur ICIMusique.ca du 8 au 18 octobre.

Le duo est présentement en tournée et sera à Sainte-Thérèse le 29 novembre prochain,

Les billets, au coût de 40 $, sont en vente dès maintenant.