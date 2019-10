L'exposition "Parergon" et des ateliers d'arts au Centre d'art Diane-Dufresne

Le Centre d’art Diane-Dufresne à Repentigny présente Parergon, une exposition des Artistes Têtes Chercheuses Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Jean Marois, Katherine Rochon, Dominique Sarrazin et Anne C Thibault. Et ce, jusqu'au 10 novembre. Des ateliers d'art sont également proposés.



Des oeuvres pluridisciplinaires

Parergon regroupe les œuvres du collectif d’artistes pluridisciplinaire Artistes Têtes chercheuses (ATC) qui propose une nouvelle lecture de l’allégorie de la caverne de Platon qui mène à interpréter diversement les apparences, la réalité et l’ombre des choses. Au-delà du cadre, du garde-fou et de la limite auxquels le terme "parergon" fait aussi référence, la notion d’accessoire reste centrale : ce qui se tient tout au bord de l’œuvre ou ce qui s’y greffe après coup remet en question la fonction et la valeur de l’œuvre en elle-même.

Le collectif ATC provoque des occurrences entre les pratiques artistiques singulières de ses membres et met ainsi en commun non seulement l’expérience et la passion de l’enseignement, mais également le désir de porter ces pratiques et cette passion vers des ailleurs indéterminés, hors scène.

Le collectif ATC voyage en groupe, sans s’imposer d’itinéraire, tributaire des lieux qui accueillent ses visées, cherchant à métamorphoser les contraintes et les hasards de ses rencontres en fortunée Blind Date.

Pour en savoir davantage sur chaque artiste.

Atelier rencontre ou dimanches créatifs?

- Atelier-rencontre Parergon : techniques mixtes

Découvrez l’exposition au Centre d’art Diane-Dufresne en compagnie des artistes et explorez leur univers singulier grâce à un atelier participatif et créatif. Un contact privilégié avec les pratiques artistiques de Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Katherine Rochon, Dominique Sarrazin et Anne C Thibault.

L'événement se déroule le samedi 9 novembre de 13 h 30 à 16 h 30. Le coût est de 15$ pour les membres et 20$ pour les non-membre. L'inscription est requise car les places sont limitées.

- Dimanches créatifs : Objet lunaire (peinture et assemblage)

Cette activité vise à créer un satellite en peinture : éclair de lumière et vitesse seront au rendez-vous. Pour la créer, il faut s'inspirer de l’œuvre de l’artiste Denis Farley présentée dans l’exposition collective Parergon.

Atelier les dimanches 3 et 10 novembre à 10 h et 14 h. Le coût est de 5 $ / enfant et l'inscription est requise car les places sont limitées.