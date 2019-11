L'artiste Hsix rend hommage à un pan de l'histoire à travers la murale

La Ville de Blainville a fait appel à MU, un organisme montréalais voué à la création de murales en milieu urbain, pour la réalisation d’une murale à saveur historique sur une des ruines du Plan Bouchard.

« Cette œuvre a été réalisée par l’artiste Carlos Oliva (alias Hsix). Issu du monde des graffitis, l’artiste montréalais est un portraitiste largement reconnu pour ses formidables portraits de personnalités sociopolitiques et historiques. Plusieurs de ses œuvres se retrouvent sur les murs de Montréal et ailleurs dans le monde. Il fait d’ailleurs partie du très sélect collectif 156 All Starz qui regroupe les meilleurs artistes internationaux du monde du graffiti », a expliqué la présidente de la commission de la culture, Marie-Claude Collin.

Hommage aux femmes des années 40

En reproduisant la photo d’une ouvrière du Plan Bouchard ayant réellement œuvré à la fabrication de munitions dans les années 1940, l’artiste a voulu rendre hommage à ces femmes courageuses qui ont fracassé les mœurs pour contribuer à l’effort de guerre canadien. « Cette magnifique murale est très représentative de cette époque et je félicite l’artiste ainsi que l’organisme MU pour

leur contribution à cette œuvre », a ajouté la vice-présidente de la commission, Michèle Murray.

Située dans le boisé du Plan Bouchard, près du micromusée, la murale est accessible par la rue de l’Andalou, à l’angle du boulevard Céloron (stationnement au Parc équestre).

La murale a été réalisée grâce à la participation du ministère de la Culture et des Communications, en vertu d’une entente de développement culturel avec la Ville de Blainville.