L’artiste Martine Lamarre en vedette à la bibliothèque Paul-Mercier

La bibliothèque Paul-Mercier sera l’hôte du vernissage de l’artiste Martine Lamarre intitulé Poésie circulaire , du 15 novembre au 15 janvier prochain.

Reconnue pour ses collages inspirés de la géométrie des mandalas, elle y présentera sa production la plus récente. Ses œuvres carrées, rectangulaires et circulaires, représentent un poème intérieur, un moment de la création, selon l’artiste blainvilloise. Il est possible de découvrir son travail en ligne.

Les visiteurs pourront prendre le thé et discuter en toute simplicité avec l’artiste à l’occasion de la rencontre Art-Thé, qui aura lieu le dimanche 17 novembre, de 11 h à 15 h.

L’exposition Poésie circulaire fait partie de la série « Artiste en vedette à la bibliothèque Paul-Mercier » qui offre une visibilité aux artistes blainvillois, tout en permettant au public de les découvrir. Elle peut être visitée en tout temps pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, lorsque la salle François-Cantin est libre.

La bibliothèque Paul-Mercier est située au 1003, rue de la Mairie à Blainville, du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h et le week-end de 9 h à 17 h.