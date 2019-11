"Tout quitter pour voyager", une ciné-conférence à Terrebonne et Saint-Eustache

L’organisme Les Aventuriers Voyageurs présente une nouvelle ciné-conférence : "Tour du monde: tout quitter pour voyager". Ce récit de voyage sera présenté par ceux qui l'ont vécu, les réalisateurs Vicky Paquette et Pascal Giroux, jeudi 28 novembre à 19h au Cinéma Saint-Eustache et dimanche 1 décembre à 15h30 au Cinéma Triomphe à Terrebonne.

Qui un jour n’a pas souhaité tout quitter pour parcourir le monde ? Vicky et Pascal ont décidé de réaliser ce rêve en mai 2018 en vendant tout, ou presque. Le but, c'est de se laisser transporter dans leur aventure qui traverse les océans et les frontières : de la Grèce à Bali, en passant par l’Espagne, le Portugal, le Vietnam et davantage. Paysages incroyables, cultures riches et histoires inspirantes attendent les spectateurs au cours de ce film qui démontre que tout est possible.

La bande annonce est disponible.

Qui sont les réalisateurs ?

Une question "on part faire le tour du monde?" et une réponse "Ok", et les voilà partis. Vicky, une grande rêveuse et une amoureuse des animaux, a travaillé près de dix ans dans le domaine des services financiers. Elle est ensuite devenue travailleuse autonome dans les produits de soins de beauté.

De son côté, Pascal est un perfectionniste au sens de l’humour bien aiguisé avec une curiosité sans limite. Il travaillait également dans les services financiers, et c’est d’ailleurs par leurs métiers qu’ils se sont rencontrés il y a 13 ans. Depuis toujours, ils sont amoureux du voyage, mais ce n’est que dernièrement qu’ils ont eu le courage de tout quitter pour réaliser leur grand rêve : parcourir le monde à deux.

De ce projet sont nés un blogue et une chaîne YouTube où ils partagent leurs aventures. Semaine après semaine, à travers photos et courtes vidéos, ils continuent d’échanger avec leurs abonnés sur les péripéties de leur nouvelle vie de nomades.

Pour assister à cet événement, se rendre dès maintenant à la billetterie du cinéma Saint-Eustache ou au cinéma Triompe à Terrebonne, ou sur le site des Aventuriers Voyageurs.