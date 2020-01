Une première résidence pour Benoît Davidson à Saint-Jérôme !

Dès aujourd'hui, jusqu'au 24 janvier, le conteur Benoît Davidson sera en résidence à la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon à Saint-Jérôme. La Centrale des artistes présente le premier projet de résidence de création pour la relève artistique à Saint-Jérôme. Une présentation gratuite devant public aura lieu le 25 janvier à 20 h.

Qu'est-ce qu'une résidence ?

Une résidence artistique est un lieu qui accueille un artiste pour que celui-ci effectue un travail de recherche ou de création. L’expérience est facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu, de moyens financiers, techniques et humains offerts gratuitement.

Pour l’artiste, participer à une résidence de création c’est, entre autres, une opportunité de se renouveler artistiquement, de développer son marché et d’échanger avec la communauté artistique, ainsi qu’avec la population locale d’un projet en particulier.

Benoît Davidson à la Maison de la Culture du 21 au 25 janvier

Suite à une invitation lancée en octobre dernier par la Centrale, c’est près de 18 artistes en arts de la scène de la région des Laurentides qui ont suscité leur intérêt pour le projet. L’artiste Benoît Davidson a retenu l’attention du jury. Il a été sélectionné pour la qualité de son parcours artistique, son projet novateur et son originalité. Benoît Davidson est originaire de Saint-Rémi-d’Amherst et pratique le métier de conteur depuis 2011.

Pour cette résidence, ce fantasmagorique conteur québécois qui sculpte les mots propose de créer son premier One man show en humour. Il occupera la scène Antony-Lessard de la Maison de la culture de Saint-Jérôme du 21 au 25 janvier et y travaillera ses textes, sa scénographie et son éclairage.

Un invitation au grand public samedi 25 janvier

La conclusion de ce premier projet de résidence aura lieu le samedi 25 janvier à 20 h à la Salle Antony-Lessard de la Maison de la culture Claude Henri-Grignon, à Saint-Jérôme. Il s’agira d’une belle occasion pour le spectateur d’éclaircir leur regard sur le travail de scène, d’écouter la parole d’un artiste qui explique le processus de création, le choix d’un thème ou d’un texte, les partis pris de la mise en scène ou encore le travail de l’artiste.

Pour assister gratuitement à la présentation, le public est invité à se procurer un billet à la Bibliothèque Marie-Antoinette Foucher au 101, Place du Curé-Labelle à Saint-Jérôme ou en téléphonant à la Centrale des artistes au 450 978-6828.