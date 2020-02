"Le Domaine seigneurial de Mascouche" : un ouvrage patrimonial vendu à près de 300 exemplaires

Le 11 juillet 2019, la Société d’histoire de Mascouche lançait son livre intitulé "Le Domaine seigneurial de Mascouche", ouvrage qui connait une grande popularité auprès du public avec près de 300 livres vendus depuis sa mise en marché il y a sept mois.

La Société d’histoire de Mascouche lançait son tout premier livre entièrement dédié à l’histoire du Domaine seigneurial l'été dernier, dans l’ambiance pittoresque du jardin Moore, à deux pas du fameux Manoir. Sept mois après ce lancement, la Société d’histoire dresse un bilan très positif de la réponse du public avec près de 300 livres déjà écoulés sur un tirage initial de 500 copies, ce qui correspond à 60 % de l’inventaire qui est vendu.

Quoique les livres aient majoritairement trouvé preneur auprès d’une clientèle locale, les statistiques de vente indiquent que "Le Domaine seigneurial de Mascouche" a rayonné au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et même aux États-Unis. Un succès qui réjouit la Société d’histoire qui voit en son livre une belle façon de vulgariser l’histoire du Domaine seigneurial et de mettre en valeur son patrimoine exceptionnel.

Points de vente

Afin d’assurer la vente de son livre, la Société d’histoire a misé sur des commerçants et organismes locaux; durant tout l’été 2019, on pouvait le trouver au marché Desjardins moulinois de Terrebonne et de Mascouche et au jardin Moore. En plus de vendre ses livres aux bureaux de la SODAM, la librairie Lulu, seule librairie indépendante à Mascouche, a accepté de les rendre disponibles sur les tablettes de son rayon Histoire, où ils connaissent un grand succès. Afin de s’adapter aux nouvelles habitudes de magasinage en ligne, la SODAM a aussi misé sur la plate-forme lanaudoise Le 4673°, spécialisée en vente d’œuvres d’art québécoises.

Là aussi, "Le Domaine seigneurial de Mascouche" connait un grand succès avec des ventes effectuées à chaque semaine! Notons aussi que durant le mois de décembre dernier, la Société d’histoire a organisé une chasse au trésor, via sa page Facebook, en cachant des livres dans le noyau villageois de Mascouche. Les chercheurs les plus perspicaces ont pu garder les livres trouvés.

Actuellement, le livre est disponible auprès de trois points de vente, soit : les bureaux de la SODAM, la Librairie Lulu de Mascouche et la boutique en ligne d’œuvres d’art québécois Le 4673° (voir liste des points de vente à la page suivante pour connaître les adresses complètes).

Pour de plus amples renseignements sur le livre, communiquez avec la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel au [email protected]