Cégeps en spectacle: Andréane Boucher et Graham Connord Hudson-Jameson, en route vers la finale régionale

La Finale locale de Cégeps en spectacle du Collège Lionel-Groulx a couronné Andréane Boucher et Graham Connord Hudson-Jameson, duo gagnant de cette compétition étudiante. Les auteurs-compositeurs-interprètes ont ainsi remporté une bourse de 500 $ de la Fondation du Collège Lionel-Groulx en plus de représenter le Collège à la Finale régionale de Cégeps en spectacle, au Collège de Valleyfield, le samedi 14 mars 2020.

Étudiants en Techniques professionnelles de musique et chanson, le duo s'est distingué par la pratique de plusieurs instruments de musique et la diffusion d’effets sonores, pour la création de leur numéro inspiré de l’univers d’Edgar Allan Poe. Leur créativité, leur originalité, la qualité de leur présence sur scène et l’excellent jeu à quatre mains au piano et au clavier ont grandement impressionné les juges. Rappelons que Graham Connord Hudson-Jameson avait également remporté les honneurs de la finale locale, en 2019.

Le Coup de coeur décerné à quatre instrumentistes et leur reprise des Soeurs Boulay

Composé de quatre étudiantes en Techniques professionnelles de musique et chanson, Leila Soucy, Marilou Jarry, Élodie Kpanté et Amélie Lantin, le groupe Plume, a décroché le prix Coup de cœur du public, remis par l’Association des étudiantes et des étudiants du Collège Lionel-Groulx. Inspirées par Walk Off The Earth, les quatre instrumentistes ont interprété deux chansons des Sœurs Boulay avec sincérité. Pendant que le jury délibérait, le public a pu se divertir avec l’humour de trois diplômés du Collège, qui ont foulé les planches du Théâtre Lionel-Groulx pour l’occasion, soit Thomas Croft, l’humoriste Maude Lamoureux et la finissante de l’École nationale de l’humour, Joëlle Prud’homme.