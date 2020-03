Blainville-Art, son exposition sur l'avenir de la Terre et ses cinq lauréates

Jusqu’au 15 mars, les membres de l’association Blainville-Art présentent leurs créations sous le thème Vert d’espoir. Ce sont 36 membres de Blainville-Art qui exposent leur œuvre au centre d’exposition de Blainville et partagent leur vision aux visiteurs sur l'avenir de la planète, à travers les arts visuels. Parmi ces artistes, cinq on reçu un prix pour leur travail.

L’exposition regroupe de nombreux artistes de la région et une grande diversité de formes d’expression. Cette année, Sylvie Coutu et Isabelle Sauvineau ainsi que Serj Rodrigue composaient le jury chargé de sélectionner les gagnants parmi toutes les œuvres exposées. Deux catégories concouraient: les amateurs et les professionnels.

Dans la catégorie Amateurs, trois prix se distinguent:

- 1er Grand Prix : Clémentina Dumitrescu pour Prends-en soin mon fils;

- 2e Prix : Chantal Brouillette pour Pensons-y...;

-3e Prix : Linda Diraddo pour Murmure de l’eau.

La catégorie Professionnels héberge les deux prix suivants :

- 1er Grand Prix : Micheline Brodeur pour À l’aide;

- 2e Prix : Johanne Bourgie pour La robe jardin.

À ceci s’ajoute le prix du public qui sera déterminé à la fin de l’exposition. Le gagnant sera annoncé sur le site web de Blainville-Art.

Les membres exposants sont : Renée Allard, Johanne Bourgie, Gisèle Bédard, France Benoit, Monique Bergeron, Marie-Diane Bessette, Rose Marie Bilodeau, Anne-Marie Boisvert, Micheline Brodeur, Chantal Brouillette, Serge Cadorette, Diane Chouinard, Margot Cloutier, Sylvie Courchesne, Louise Dion, Linda Diraddo, Clementina Dumitrescu, France Dupuis, Josée Fortin, Guy Gervais, Robert Jones, Diane Lafond, Suzanne Lafrenière, Joane Lamarche, Gérald Lamoureux, France Larouche, Francine Laurin, Françoise Lemay, Sonia Miele, Sophie Paquette,

Thérèse Piet, Frédérique Pilet, Mireille Prince, Carolina Ramos, Lyette Roussille et Denise Turcotte.

Il est possible de visiter le centre d'exposition aux horaires suivants: du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h et le week-end, de 10 h à 16 h.