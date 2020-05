Arts: la Station Culturelle en appelle aux artistes et à la population pour participer à trois projets

L'art tient tête au virus. En réponse à la situation actuelle, La Station Culturelle, basée à Prévost dans les Laurentides, met en place une panoplie d'initiatives afin de rendre l'art et la culture accessibles de façon sécuritaire. Les appels à candidatures suivants concernent les artistes, les intervenants culturels et la population des quatre coins du Québec.

La plateforme de divertissement en ligne Kaléidoscope, l'exposition en plein air 10TEMPS, le concours de courts-métrages et le Ciné-club en ligne mettent leurs efforts en branle pour que l'art demeure dans nos vies, malgré le contexte.

Contenu de divertissement sur Kaléidoscope

La Station ouvre l'appel de candidature auprès des artistes et des différents intervenants culturels des Laurentides et du reste du Québec, pour la production et le partage de contenu diversifié sous les trois volets (éducatif, artistique et culturel, divertissement) et dans toutes les disciplines du domaine des arts, et ce, pour toute la famille.