Le Mac Lau rouvre ses portes le 25 juin

C'est avec un plaisir non dissimulé que la direction du MAC LAU a annoncé sa réouverture, prévue le jeudi 25 juin.



L'équipe du Musée travaille activement à l'aménagement des salles d'exposition et de l'espace d'accueil afin de recevoir les visiteurs en toute sécurité et en suivant les mesures d'hygiène recommandées dans les lieux publics.



Les mercredis seront réservés, de 10h à 12h, aux personnes en situation de vulnérabilité en lien avec la Covid-19.



Mesures d'hygiène en place au Musée :

Plexiglas au bureau d'accueil

Station de lavage des mains en entrant et en sortant du Musée

Port du couvre-visage fortement conseillé

Nombre limité de personnes dans la salle d'exposition

Parcours d'exposition à sens unique

Distanciation physique de 2 mètres à conserver (pastilles au sol)

Aucune réservation n'est nécessaire. Cependant, le temps d'attente peut varier selon le nombre de visiteurs. Le MAC LAU élabore différents contenus afin de rendre l'attente profitable.



Par ailleurs, la direction recommande fortement aux personnes à mobilité réduite ou ayant des besoins particuliers d'aviser le Musée avant leur visite.

L'exposition à découvrir est celle de Milutin Gubash intitulée La main du magicien dans la froide lumière du jour, prolongée tout l'été.



Voici les nouvelles heures d'ouverture :