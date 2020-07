Le Ciné-parc éphémère de Sainte-Thérèse, propose deux soirées en août

Les samedis 8 et 22 août prochain, dès le coucher du soleil, le stationnement du Collège Lionel-Groulx se transformera en ciné-parc éphémère gratuit.

Les citoyens pourront renouer avec la nostalgie des soirées ciné-parc tout près de chez eux. Couvertures, oreillers, bonbons et maïs soufflé seront les meilleurs alliés pour profiter d’une programmation 100 % québécoise : Le Coq de St-Victor (8 août) et Paul à Québec (22 août).

« En ces temps où nous sommes plus que jamais à la maison, ces soirées permettront aux citoyennes et aux citoyens de tout âge de profiter d’une sortie aussi mémorable que sécuritaire. Ils vivront ensemble toute une gamme d’émotions et se souviendront certainement longtemps de leur soirée ciné-parc, vécue dans un contexte des plus particuliers! », souligne Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.



Voici la programmation en détail:

Samedi 8 août : Le Coq de St-Victor

Embarquez toute la petite famille dans l’auto et venez rire un bon coup avec ce drôle de coq et tout son village! Avec les voix de : Anne Dorval, Guy Jodoin, Mariloup Wolfe, Benoît Brière, Martin Drainville, Gaston Lepage et plusieurs autres.



Samedi 22 août : Paul à Québec

Célébrez cet hymne à la vie que propose ce drôle et touchant long métrage, basé sur la bande dessinée du même nom de Michel Rabagliati. Ayez des mouchoirs sous la main, vous pourriez en avoir besoin! Ce film met en vedette notamment François Létourneau, Gilbert Sicotte et Julie Le Breton.

Inscription et marche à suivre



Les inscriptions sont obligatoires pour réserver une place au ciné-parc, et ce, pour chacune desprojections. Elles se font en ligne sur le site de la Ville ou en personne à la Maison du citoyen. La Carte citoyen valide est nécessaire pour ce faire. Les places sont limitées.

- Dès le lundi 20 juillet, à 9 h, pour Le Coq de St-Victor;

- Dès le lundi 3 août, à 9 h, pour Paul à Québec.

L’accès au stationnement du Collège Lionel-Groulx se fera à partir de 19 h 30. Les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, mais les gros véhicules seront dirigés à l’arrière pour éviter qu’ils n’obstruent la vue. À leur arrivée, les citoyens seront informés du poste de radio à syntoniser pour la projection.

Les boissons alcoolisées ne sont pas permises sur le site. En cas de forte pluie ou d’orage, la projection sera annulée.