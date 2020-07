Sainte-Anne-des-Plaines: une bonification de 17 234 $ pour la bibliothèque autonome publique de la Ville

La municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines s'est réjoui de l’annonce de Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, concernant la bonification des enveloppes budgétaires pour les bibliothèques publiques autonomes (BPA).

En effet, la Ville a vu son budget pour le développement des collections être bonifié de 17 234$. Cette somme s’ajoute au budget actuel de 54 000$, pour atteindre un total de 71 234$

pour 2020; le plus grand budget attribué aux collections québécoises de l’histoire de la bibliothèque.

« Cette annonce nous fait grandement plaisir. Promouvoir la culture et la littérature et permettre un accès à une collection diversifiée d’ouvrages de qualité est au cœur de nos préoccupations. Savoir que nous pourrons aussi encourager encore plus les artisans du Québec, surtout en cette période difficile pour nos auteurs et autrices, c’est une nouvelle qui prend tout son sens », ont soulevé en cœur Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines et Denys Gagnon, conseiller municipal responsable de la culture.



Améliorer l'offre

Cette subvention supplémentaire permettra de bonifier la collection de la bibliothèque d’ici le 31 décembre prochain. L’équipe de la bibliothèque se mettra donc dès maintenant à pied d’œuvre pour faire l’acquisition dans les prochains mois, d’une foule de nouveaux livres québécois pour adultes et pour enfants.

Il importe de souligner que depuis 2012, près de 20% des acquisitions annuelles s’ajoutant à la collection de la bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-Plaines l’ont été après suggestions des citoyens, toujours dans l’optique de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.

La bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-Plaines compte 5 500 abonnés, qui se sont partagé la location de plus de 90 000 prêts seulement sur l'année 2019. La bibliothèque possède une collection de 84 897 documents dont 27 553 d’entre eux ont été édités au Québec. Les ouvrages québécois représentent près de la moitié des prêts.