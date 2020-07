L’Ensemble vocal Vox Luminosa se refait une beauté

L’Ensemble vocal professionnel Vox Luminosa a profité de la pandémie pour moderniser son image et se refaire une beauté: son site web a été refait de fond en comble.

Plus dynamique que jamais, plus convivial et plus moderne, le nouveau site internet du chœur lanaudois, adapté à toutes les plateformes, propose notamment le visionnement de nombreuses vidéos de l’ensemble.

L’usager peut aussi prendre connaissance des activités de la chorale professionnelle ainsi que du Chœur d’enfants Vox Luminosa.

Le menu du nouveau site, qui est maintenant en ligne au voxluminosa.ca, est réparti dans six pages principales offrant, entre autres, des extraits musicaux (vidéo et audio) et de presse, l’historique de l’ensemble qui en est à sa 17e saison, la possibilité de télécharger des documents de concert et fichiers antérieurs tels que programmes, faits saillants et revues de presse, ainsi qu’une section Billetterie/programmation très facile à utiliser et comprendre.

Le directeur général et artistique de Vox Luminosa, Claudel Callender, qui est aussi cofondateur de l’ensemble, se réjouit de cette cure de rajeunissement : «La pandémie de COVID-19 nous a tous forcé à nous remettre en question. Nous avons donc saisi l’occasion pour revoir notre façon de faire et redéfinir notre image, notre offre artistique, pour offrir à nos partisans et mécènes un site répondant davantage à leurs attentes. Ce nouveau site était aussi devenu nécessaire à la suite du plan stratégique quinquennal que nous avons adopté l’an dernier. Il reflète donc à la fois ce plan et le regard sur l’avenir défini à l’intérieur de celui-ci.»

Le public invité à s’impliquer

Depuis sa fondation en 2004, le slogan de Vox Luminosa est «Un héritage à transmettre, à partager». À cet effet, l’onglet Partenaires/dons du nouveau site web est parfaitement aligné avec les valeurs et la mission de l’ensemble. Il invite la population à s’impliquer avec le chœur en devenant bénévole ou encore à soutenir l’organisme avec un don.

Des reçus pour fins d’impôt peuvent être émis par l’Ensemble Vox Luminosa. En effet, la Série Vox Luminosa (qui chapeaute l’ensemble) est un organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du Revenu du Canada (ARC). Un reçu pour fins d’impôts est émis pour les dons de 25$ et plus ou sur demande.

Reprise des concerts cet automne ?

L’Ensemble vocal Vox Luminosa espère pouvoir présenter à nouveau des spectacles devant public cet automne. Le chœur travaille actuellement à l’organisation d’une série de trois concerts qui seraient présentés dans Lanaudière et dans l’Est de Montréal en respect avec les consignes de la Santé publique.

Des détails suivront prochainement.

Pour de plus amples renseignements, on peut composer le 450-581-2757.