Élaine Lauzon nommée à la tête de Loisirs Laurentides

Le président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc a annoncé la nomination d'Élaine Lauzon, à titre de directrice générale de l’organisme.

Détentrice d’une maîtrise en administration du sport de l’Université d’Ottawa, d’un certificat en administration de l’Université de Régina et d’un baccalauréat en activité physique de l’Université de Sherbrooke, Élaine Lauzon œuvre dans le milieu du loisir et du sport depuis plus de 30 ans.

Athlète internationale, membre de l’équipe nationale de volleyball de 1989 à 1991, elle a été chargée de cours en Leadership et communication à l’Université de Régina (1991), coordonnatrice des programmes et des communications de Volleyball Canada (1992-1993), directrice des services aux bénévoles et coordonnatrice régionale pour les Olympiques spéciaux du Manitoba (1993-1995), directrice générale de Volleyball Québec (1995-2001), directrice générale d’Égale Action (2001-2017) et directrice générale adjointe de Loisirs Laurentides, de 2017 jusqu’à la présente nomination.

La nouvelle directrice générale possède une vaste expérience en administration, gestion des ressources humaines et financières, planification stratégique, gestion d’événements et de

projets. S’ajoutent des compétences au niveau des relations publiques et des communications ainsi qu’au niveau programmation.

« Avec les mandats de plus en plus nombreux que nous confie le gouvernement du Québec, il était important pour notre organisation de confier les guides à une personne qui possède

une grande expérience en administration et gestion dans le milieu du loisir et du sport. Madame Lauzon répondait amplement à nos attentes » a déclaré le président de Loisirs Laurentides, Michael Leduc.

« Notre organisme se prépare à faire un virage au niveau de sa gouvernance. L’expérience et les compétences de Mme Lauzon nous seront très utiles à la mise en œuvre de ce nouveau défi qui attend Loisirs Laurentides », ajoute-t-il.

À noter que le terme "loisir" inclut : les activités physiques, culturelles, de loisir, de sport et de plein air.