Début des inscriptions pour les festivités des Lendemains qui chantent

Le Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, prépare sa réouverture et présente, du 29 août au 20 septembre, Les lendemains qui chantent – festivités gratuites.

En plus d’un week-end portes ouvertes du Théâtre Gilles-Vigneault, c’est plus d’une vingtaine de spectacles qui seront présentés sur une période de trois semaines à l’intérieur et à l’extérieur du Théâtre, dans un environnement sécuritaire qui respecte les mesures d’hygiène et de distanciation sociale en vigueur. L'événement Les lendemains qui chantent se veut comme un premier pas vers une réouverture graduelle du Théâtre Gilles-Vigneault.

« Après une si longue pause, nous sommes très excités de pouvoir vous accueillir de nouveau et faire ce que l’on fait de mieux, vous présenter des spectacles! Cette programmation étonnante est en phase avec notre mission : résolument inclusive, pluridisciplinaire et composée d’artistes singuliers et ultra talentueux. Nous vous invitons à oser la découverte d’artistes uniques et de disciplines surprenantes. Les lendemains qui chantent, une occasion de revenir votre Théâtre Gilles Vigneault dans un environnement tout à fait sécuritaire », assure David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault.



Réservations dès ce 12 août en ligne

Les Lendemains qui chantent sont des festivités gratuites, mais il faut réserver. Des billets pour tous ces événements sont accessibles dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone (450) 432-0660, poste 1.

Il sera possible de se procurer des billets en personne à la billetterie à partir du 25 août à 11 h. La quantité de billets pour tous les spectacles est limitée en raison des mesures sanitaires en vigueur et de la distanciation sociale.



Réouverture graduelle de la billetterie le 25 août

À partir du mardi 25 août, la billetterie sera officiellement rouverte au public. Les clients seront accueillis du mardi au vendredi de 11 h à 17 h et le mercredi de 11 h à 19 h. Toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour vous recevoir de façon sécuritaire. Le port du masque est obligatoire en tout temps pour accéder à la billetterie.

La programmation complète est accessible via ce site: https://theatregillesvigneault.tuxedobillet.com/